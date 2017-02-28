Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс0 : 1Трактор
Футбол  Урал- : -Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уайлдер «забронзовел». Это уже «Черная акула», а не «Бомбардировщик». Новый выпуск «Держи удар»

Владислав Усачев, Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»

В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о последнем поединке Деонтея Уайлдера и анонсе боя Пакьяо-Хан.

Темы передачи:

Поединок Деонтей Уайлдер – Джеральд Вашингтон

– Почему Уайлдер не впечатлил

– Что ждать от его боя со Стиверном

– Будет и шестая добровольная защита?

Поединок Мэнни Пакьяо – Амир Хан

– Как напросился Хан?

– «Хана Хану», «Амиру Хана». Увидим ли мы такие заголовки?

– Мог ли бой состояться раньше?

Поединок Сергей Ковалев – Андре Уорд

– Когда пройдет бой?

– Каковы шансы Ковалева на победу и чем он может прибавить?

– Сравнение Сергея Ковалева с Мишель Пфайффер

 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
Открытая тренировка Валерия Мясникова перед боем в Москве2Открытая тренировка Валерия Мясникова перед боем в Москве
Олег Знарок: Почему мы не выпустили Шестеркина? Глупый вопрос!1Олег Знарок: Почему мы не выпустили Шестеркина? Глупый вопрос!
Евгений Дадонов: Хорошо, что в нашу тройку вернулся Вадик Шипачев1Евгений Дадонов: Хорошо, что в нашу тройку вернулся Вадик Шипачев
Микко Коскинен: Для меня победа 7:5 или 7:0 - вообще без разницы1Микко Коскинен: Для меня победа 7:5 или 7:0 - вообще без разницы
Илья Ковальчук: Нужно сделать выговор тем, кто не наклеил нам логотипы на свитера!1Илья Ковальчук: Нужно сделать выговор тем, кто не наклеил нам логотипы на свитера!
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 28 февраля1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 28 февраля
«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко». Выпуск от 27 февраля1«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко». Выпуск от 27 февраля
Прогноз Николая Яременко на матч «Лестер» – «Ливерпуль»1Прогноз Николая Яременко на матч «Лестер» – «Ливерпуль»
Как сейчас выглядит поле нового стадиона в Петербурге (не очень хорошо)1Как сейчас выглядит поле нового стадиона в Петербурге (не очень хорошо)
У всех на глазах на новом стадионе в Петербурге что-то протекло1У всех на глазах на новом стадионе в Петербурге что-то протекло
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 26 февраля1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 26 февраля
Прогноз Николая Яременко на финал Кубка английской Лиги1Прогноз Николая Яременко на финал Кубка английской Лиги
Олимпийская чемпионка Наталья Антюх попрощалась со спортом в родном Петербурге1Олимпийская чемпионка Наталья Антюх попрощалась со спортом в родном Петербурге
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 25 февраля1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 25 февраля
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 24 февраля1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 24 февраля
Прапорщик ЦСКА Антон Бабиков прилетел на III зимние Всемирные военные игры в Сочи1Прапорщик ЦСКА Антон Бабиков прилетел на III зимние Всемирные военные игры в Сочи
«Ставьте против Уайлдера сколько вам не жалко. Вашингтон может преподнести сюрприз». Прогноз «Советского спорта»1«Ставьте против Уайлдера сколько вам не жалко. Вашингтон может преподнести сюрприз». Прогноз «Советского спорта»
«Поздравляю «Зенит». Мы делали, что нужно». Данни нашел позитив, несмотря на вылет из ЛЕ1«Поздравляю «Зенит». Мы делали, что нужно». Данни нашел позитив, несмотря на вылет из ЛЕ
Кто виноват в вылете «Зенита» из Лиги Европы? Объяснить пытается Жозе Маурисио1Кто виноват в вылете «Зенита» из Лиги Европы? Объяснить пытается Жозе Маурисио
Красивейший салют к 23 февраля во время матча «Зенит» – «Андерлехт»1Красивейший салют к 23 февраля во время матча «Зенит» – «Андерлехт»
Собака-пограничник произвела вбрасывание перед началом матча СКА – «Витязь»1Собака-пограничник произвела вбрасывание перед началом матча СКА – «Витязь»