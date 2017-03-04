«Ливерпуль» совершенно точно победит «Арсенал». Прогнозы на 27-й тур АПЛ

27 тур АПЛ

Манчестер Юнайтед – Борнмут

«Манчестер» на неделе стал обладателем очередного трофея и теперь возьмется за главную задачу – не отпустить группу лидеров чемпионата. «Борнмут» на выезде играет не важно, поэтому команда Моуринью одержит победу в этом матче.

Вест Бромвич – Кристал Пэлас

«Вест Бромвич» чувствует себя в середине таблицы очень спокойно – ни выше не ниже они вряд ли подвинутся, что может сыграть с ними злую шутку. «Кристал Пэлас» борется за выживание, но в этом матче сил не хватит. Скорее всего, с разницей в один мяч победят хозяева.

Лестер – Халл Сити

«Лестер» вернулся, по крайней мере, в матче с «Ливерпулем»! Те же скорости, тот же азарт, те же горящие глаза. На такую игру приятно смотреть, и очень хочется верить, что этого запала хватит и на «Халл Сити». Поставлю на победу «Лестера».

Сток Сити – Мидлсбро

10 очков и 7 позиций разделяют эти команды, «Мидлсбро» находится прямо рядом с зоной вылета и скорее всего там и останется. «Сток Сити» спокойно и уверенно обыграет своих соперников.

Суонси – Бернли

Игра, не вызывающая большого интереса у зрителей, которые с детства не болеют за эти клубы. Последние игры «Бернли» играет вничью, и, думаю, этот матч так же закончится результативной ничьей.

Уотфорд – Саутгемптон

А в этой встрече будет борьба, клубы разделяет всего одно очко и одна позиция в таблице. Свое предпочтение я бы отдал «Уотфорду», хотя не исключаю и ничейного результата.

Ливерпуль – Арсенал

Самый главный матч этого тура, любой его результат приведет к перестановкам в верхней части таблицы, чем, на мой взгляд, воспользуется «Манчестер». Уверен в победе «Ливерпуля», как никогда.

Тоттенхэм – Эвертон

Еще один матч, который вызывает большой интерес. Кейн против Лукаку! Почетино против Кумана! С большим интересом посмотрю эту игру, ведь результат может быть совершенно любой. Но, все-таки, думаю, что «Тоттенхэм» одержит непростую победу.

Сандерленд – Манчестер Сити

Не верю, в то, что «Сандерленд» окажет серьезное сопротивление команде Гвардиолы. «Сити» обыграет худшую команду лиги и останется в тройке.

Вест Хэм – Челси

Спокойно и уверенно «Челси» идет к своему чемпионскому титулу, может даже позволить себе сыграть вничью с середняками. При всем своем уважении к «Вест Хэму», не верю в них в этом матче. Победа подопечных Антонио Конте.