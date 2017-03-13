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Спортсмены записали видео скоростного спуска на каяке по водосточной канаве

Два канадских спортсмена - Раш Стерджес и Бен Марр - спустились на большой скорости на каяке по водосточной канаве. Мужчины проехали по канаве длиной более 800 метров со скоростью выше 70 километров в час

Отмечается, что канава расположена на склоне крутого холма на западе Канады. Завершился скоростной спуск мужчин в озере. 

Подобный трюк они уже выполнили в 2014 году на этом же самом маршруте. Тогда скорость спуска спортсменов на двух каяках составила свыше 72 километров в час. Теперь они перемещались в одном судне.



 
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