Спортсмены записали видео скоростного спуска на каяке по водосточной канаве

Два канадских спортсмена - Раш Стерджес и Бен Марр - спустились на большой скорости на каяке по водосточной канаве. Мужчины проехали по канаве длиной более 800 метров со скоростью выше 70 километров в час

Отмечается, что канава расположена на склоне крутого холма на западе Канады. Завершился скоростной спуск мужчин в озере.

Подобный трюк они уже выполнили в 2014 году на этом же самом маршруте. Тогда скорость спуска спортсменов на двух каяках составила свыше 72 километров в час. Теперь они перемещались в одном судне.







