WADA забирает лучших. Шоу «Теория заговора» от 18 марта
Как бы играл Кокорин без допинга?
По подозрением в допинге не только он.
Чаушьян замеряет вину футболистов своей мерой.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Футбол
|Томь1 : 0Амкар
|Футбол
|Локомотив- : -Спартак
|Футбол
|Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
|Футбол
|Урал0 : 0Рубин
|Хоккей
|Локомотив- : -ЦСКА
|Футбол
|Атлетик- : -Реал
Как бы играл Кокорин без допинга?
По подозрением в допинге не только он.
Чаушьян замеряет вину футболистов своей мерой.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».