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Сергей Гимаев: Меня звали в НХЛ. Но не поехал – я же советский человек!

Источник:  «Советский спорт»

Известный хоккейный эксперт, заслуженный тренер России Сергей Гимаев, скончался в возрасте 62 лет.

18 марта Сергей Гимаев умер в Туле во время матча команд ветеранов.

В качестве игрока он выступал за СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев -  многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979),  обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.

«Советский спорт» скорбит об утрате большого человека и одного из лучших российских специалистов по хоккею. 

 
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