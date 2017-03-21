Шоу «Теория заговора». Выпуск от 21 марта
Странные травмы сборников.
Чтобы уйти, Дзюба дождался темноты.
Неужели Каррере нужен плеймейкер?
Степан Чаушьян предпочитает зелень.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Хоккей
|Спутник0 : 3Динамо Балашиха
|Баскетбол
|Жальгирис- : -Анадолу Эфес
|Хоккей
|СКА-Нева0 : 0Рубин
|Баскетбол
|Панатинаикос- : -Милан
Странные травмы сборников.
Чтобы уйти, Дзюба дождался темноты.
Неужели Каррере нужен плеймейкер?
Степан Чаушьян предпочитает зелень.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».