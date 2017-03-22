Шоу «Теория заговора». Выпуск от 22 марта
Чему
научился Слуцкий в Англии?
Кто подсидит Арсена Венгера?
Останется ли «Спартак» без тренера?
Степан как «Зенит-Арена» - никогда не сдается!
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Футбол
|Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
|Баскетбол
|Црвена Звезда- : -Олимпиакос
|Футбол
|Германия- : -Англия
|Баскетбол
|ЦСКА- : -Дарушафака
|Баскетбол
|Галатасарай- : -УНИКС
|Баскетбол
|Реал- : -Барселона
|Хаддад Майя3:2Цуренко
|Виттхофт6:3, 6:3Гиббс
|Дои- : -Сепеде-Ройг
|Викмайер- : -Шафаржова
|Бренгл- : -Остапенко
Чему
научился Слуцкий в Англии?
Кто подсидит Арсена Венгера?
Останется ли «Спартак» без тренера?
Степан как «Зенит-Арена» - никогда не сдается!
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».