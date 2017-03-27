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Шоу «Теория заговора». Выпуск от 27 марта

Павел Чуринов, Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»

«Анжи» пакует чемоданы.
Дискомфортно ли жить, если в квартире нет лифта?
Бонус: Специальный гость играет вслепую.

Очередной выпуск шоу «Теория заговора»!
С Николаем Яременко и Сергеем Данилевичем!

 
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