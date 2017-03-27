Шоу «Теория заговора». Выпуск от 27 марта
«Анжи» пакует чемоданы.
Дискомфортно ли жить, если в квартире нет лифта?
Бонус: Специальный гость играет вслепую.
Очередной выпуск шоу «Теория заговора»!
С Николаем Яременко и Сергеем Данилевичем!
|Футбол
|Тамбов0 : 0Енисей
|Хоккей
|Локомотив- : -СКА
|Баскетбол
|Химки- : -ЦСКА
|Хоккей
|Русские Витязи- : -Красная Армия
«Анжи» пакует чемоданы.
Дискомфортно ли жить, если в квартире нет лифта?
Бонус: Специальный гость играет вслепую.
Очередной выпуск шоу «Теория заговора»!
С Николаем Яременко и Сергеем Данилевичем!