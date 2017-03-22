«Немцы забьют, как минимум, дважды». Прогноз «Советского спорта» на товарищеский матч Германия - Англия
Прогноз «Советского спорта» на товарищеский матч Германия - Англия.
|Футбол
|Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
|Баскетбол
|Црвена Звезда6 : 10Олимпиакос
|Футбол
|Германия- : -Англия
|Баскетбол
|ЦСКА95 : 85Дарушафака
|Баскетбол
|Галатасарай8 : 12УНИКС
|Баскетбол
|Реал- : -Барселона
|Хаддад Майя3:2Цуренко
|Виттхофт6:3, 6:3Гиббс
|Дои2:6, 4:6Сепеде-Ройг
|Викмайер6:7, 2:4Шафаржова
|Маттек-Сэндз6:3, 2:2Синякова