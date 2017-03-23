«В матче с Аргентиной ничего приятного чилийцам не светит». Прогноз «Советского спорта»
Прогноз «Советского спорта» на отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Чили.
|Футбол
|Спартак-21 : 2Балтика
|Хоккей
|Красная Армия- : -Русские Витязи
|Хоккей
|СКА- : -Локомотив
|Хоккей
|Рубин- : -СКА-Нева
|Хоккей
|СКА-1946- : -Алмаз
|Футбол
|Колумбия- : -Боливия
|Дональдсон2:6, 7:6, 6:2Эдмунд
|Пеллья3:6, 6:4, 7:6Смичек
|Рууд- : -Лу
|Маннарино- : -Беккер
|Хачанов- : -Шварцман
Прогноз «Советского спорта» на отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Чили.