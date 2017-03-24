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«Сборная России не выиграет у Кот-д'Ивуара». Прогноз «Советского спорта»

Павел Чуринов, Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»

Прогноз «Советского спорта» на товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара.

 
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