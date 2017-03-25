Андрей Семенов: Индивидуальные действия одного игрока привели к голу
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Защитник сборной России Андрей Семенов после поражения от команды Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что между игроками команде недопонимания не было.