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Андрей Семенов: Индивидуальные действия одного игрока привели к голу

Сергей Апенькин
Источник:  «Советский спорт»
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Защитник сборной России Андрей Семенов после поражения от команды  Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что между игроками команде недопонимания не было.
 
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