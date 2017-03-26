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Самый нелепый штрафной, закончившийся голом

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»

Во время паузы на матчи сборных бельгийский «Локерен» и голландский «Твенте» провели товарищеский матч. «Локерен» победил 3:1, но мы бы никогда не обратили на это внимание, если бы не этот курьезный момент. 

Два игрока «Локерена» – 23-летний украинец Сергей Болбат и хорват Марио Тичинович – не договорились, как разыграют штрафной. Оба пробежали мимо мяча, и весь стадион рассмеялся, потому что выглядело это действительно глупо.

Но Болбат тут же сориентировался, вернулся к мячу, подал – и его партнеры забили гол.

Это можно пересматривать много раз.

 
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