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Илья Ковальчук: Мы в Магнитогорске тоже победили, но судья отменил гол

Источник:  «Советский спорт»
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СКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Счет в серии стал 4-0 в пользу петербуржцев. Команда Олега Знарка вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
 
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