Илья Ковальчук: Мы в Магнитогорске тоже победили, но судья отменил гол

Илья Ковальчук: Мы в Магнитогорске тоже победили, но судья отменил гол 4 часть

Виктор Тихонов: Желание огромное, но игровой практики мне не хватает

Виктор Тихонов: Желание огромное, но игровой практики мне не хватает 3 часть

Егор Яковлев: Никто не ждал, что будет счет 4-0

Егор Яковлев: Никто не ждал, что будет счет 4-0 2 часть

СКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Счет в серии стал 4-0 в пользу петербуржцев. Команда Олега Знарка вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».