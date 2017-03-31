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Шоу «Теория заговора». Выпуск от 31 марта

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»

Кто откажется топать ногами за 1,5 млн евро?
Замена сборникам найдена в Крыму.
Чаушьян хочет воспарить.
Певцы ртом рвутся в футбол.

Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».

 
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