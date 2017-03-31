Шоу «Теория заговора». Выпуск от 31 марта
Кто откажется топать ногами за 1,5 млн евро?
Замена сборникам найдена в Крыму.
Чаушьян хочет воспарить.
Певцы ртом рвутся в футбол.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Футбол
|Уфа (мол)1 : 3Локомотив (мол)
|Футбол
|Анжи- : -Урал
|Теннис
|Надаль- : -Фоньини
|Футбол
|Кайрат- : -Кайсар
|Баскетбол
|Црвена Звезда- : -УНИКС
|Футбол
|Герта- : -Хоффенхайм
Кто откажется топать ногами за 1,5 млн евро?
Замена сборникам найдена в Крыму.
Чаушьян хочет воспарить.
Певцы ртом рвутся в футбол.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».