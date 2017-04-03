Шоу «Теория заговора». Выпуск от 3 апреля
Почему Аленичев на самом деле покинул «Спартак»?
Финансовый крах игроков «Арсенала».
Чаушьян – в открытом море.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в новом выпуске шоу «Теория заговора»!
|Хоккей
|Коламбус2 : 3Вашингтон
|Футбол
|Спартак- : -Оренбург
|Хоккей
|Тампа-Бэй6 : 3Даллас
|Футбол
|Ростов- : -Краснодар
Почему Аленичев на самом деле покинул «Спартак»?
Финансовый крах игроков «Арсенала».
Чаушьян – в открытом море.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в новом выпуске шоу «Теория заговора»!