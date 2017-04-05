Как «Спартак» разбогател. Шоу «Теория заговора»
Кариока – секретное оружие Федуна.
Газпром умеет тратить.
Степан Чаушьян перебивается с сена на солому.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в традиционном шоу «Теория заговора».
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|Локомотив- : -Уфа
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|Наполи- : -Ювентус
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|Ливерпуль- : -Борнмут
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|Барселона- : -Севилья
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|Челси- : -Манчестер Сити
|Футбол
|Леганес- : -Реал
Кариока – секретное оружие Федуна.
Газпром умеет тратить.
Степан Чаушьян перебивается с сена на солому.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в традиционном шоу «Теория заговора».