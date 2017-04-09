Шоу «Теория заговора». Выпуск от 9 апреля
Итальянский заговор от Антонио Конте.
Абрамович хочет забрать Карреру в красно-белых.
Степан Чаушьян покраснел от стыда.
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в очередном выпуске шоу «Теория заговора»
|Хоккей
|Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
|Футбол
|Уфа- : -Спартак
|Футбол
|Эвертон- : -Лестер Сити
|Хоккей
|Торонто5 : 3Питтсбург
|Футбол
|Краснодар- : -ЦСКА
|Футбол
|Локомотив- : -Ростов
Итальянский заговор от Антонио Конте.
Абрамович хочет забрать Карреру в красно-белых.
Степан Чаушьян покраснел от стыда.
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в очередном выпуске шоу «Теория заговора»