Шоу «Теория заговора». Выпуск от 10 апреля
Агенты бывают разные.
Чемпионат мира заломил нереальную цену.
Кто дергает за ниточки Степана Чаушьяна?
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в очередном выпуске шоу «Теория заговора»
|Футбол
|Томь- : -Рубин
|Футбол
|Урал- : -Оренбург
|Хоккей
|Металлург- : -СКА
|Футбол
|Кристал Пэлас- : -Арсенал
Агенты бывают разные.
Чемпионат мира заломил нереальную цену.
Кто дергает за ниточки Степана Чаушьяна?
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в очередном выпуске шоу «Теория заговора»