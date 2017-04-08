Станислав Петухов: СКА надо надеть на Мозякина пальто!
Олимпийский чемпион Станислав Петухов делает прогноз на исход финала и дает конкретный совет СКА – как одолеть «Магнитку» (читать здесь)
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|Крылья Советов2 : 2Амкар
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|Терек1 : 0Арсенал Тула
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|Зенит- : -Анжи
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|Металлург3 : 3СКА
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|Реал- : -Атлетико
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|Бавария- : -Боруссия
Олимпийский чемпион Станислав Петухов делает прогноз на исход финала и дает конкретный совет СКА – как одолеть «Магнитку» (читать здесь)