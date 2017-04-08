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Станислав Петухов: СКА надо надеть на Мозякина пальто!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»

Олимпийский чемпион Станислав Петухов делает прогноз на исход финала и дает конкретный совет СКА – как одолеть «Магнитку» (читать здесь)

 
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