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Шоу «Теория заговора». Выпуск от 13 апреля

Сергей Данилевич, Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»

Есть список книг для футбольных побед.
Заговор: кому выгодно нервировать ФК «Спартак»?
Степан Чаушьян осунулся (болеет).

Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».

 
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