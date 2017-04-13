Шоу «Теория заговора». Выпуск от 13 апреля
Есть список книг для футбольных побед.
Заговор: кому выгодно нервировать ФК «Спартак»?
Степан Чаушьян осунулся (болеет).
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».
|Хоккей
|Монреаль0 : 2Рейнджерс
|Хоккей
|Миннесота1 : 2 ОТСент-Луис
|Футбол
|Аякс- : -Шальке 04
|Хоккей
|Питтсбург3 : 1Коламбус
|Хоккей
|Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
|Футбол
|Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
|Бостон112 : 94Милуоки
|Кливленд83 : 98Торонто
|Мемфис93 : 100Даллас
|Оклахома105 : 111Денвер
|Хьюстон123 : 118Миннесота
Есть список книг для футбольных побед.
Заговор: кому выгодно нервировать ФК «Спартак»?
Степан Чаушьян осунулся (болеет).
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».