Шоу «Теория заговора». Выпуск от 15 апреля
Заплатит ли «Зенит» спартаковцам за отставку Луческу?
«Уфа» отпускает Семака.
Шерлок Чаушьян и его дедуктивный метод.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».
|Футбол
|Амкар1 : 1Уфа
|Футбол
|ЦСКА- : -Ростов
|Футбол
|Анжи- : -Крылья Советов
|Футбол
|Интер0 : 0Милан
|Хоккей
|США (U-18)- : -Россия (U-18)
|Футбол
|Рубин- : -Краснодар
Заплатит ли «Зенит» спартаковцам за отставку Луческу?
«Уфа» отпускает Семака.
Шерлок Чаушьян и его дедуктивный метод.
Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».