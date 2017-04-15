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Шоу «Теория заговора». Выпуск от 15 апреля

Сергей Данилевич, Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»

Заплатит ли «Зенит» спартаковцам за отставку Луческу?
«Уфа» отпускает Семака.
Шерлок Чаушьян и его дедуктивный метод.

Николай Яременко и Сергей Данилевич – в шоу «Теория заговора».

 
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