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Шоу «Теория заговора». Выпуск от 21 апреля

Павел Чуринов, Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»

Первомай полвека назад.
Футболисты-деревья растут с прошлого века.
Степан Чаушьян ставит не на ту лошадку.

Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».

 
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