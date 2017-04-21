Шоу «Теория заговора». Выпуск от 21 апреля
Первомай полвека назад.
Футболисты-деревья растут с прошлого века.
Степан Чаушьян ставит не на ту лошадку.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Хоккей
|Питтсбург5 : 2Коламбус
|Хоккей
|Красная Армия- : -Реактор
|Баскетбол
|Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
|Футбол
|Уфа- : -ЦСКА
|Футбол
|Динамо Киев- : -Шахтер
|Баскетбол
|Реал- : -Дарушафака
Первомай полвека назад.
Футболисты-деревья растут с прошлого века.
Степан Чаушьян ставит не на ту лошадку.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».