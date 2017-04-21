«Ростов» победит «Спартак». Прогноз «Советского спорта»
Прогнозы «Советского спорта» на матчи: «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити», «Реал» - «Барселона», «Лион» - «Монако» и «Ростов» - «Спартак».
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|Питтсбург5 : 2Коламбус
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|Красная Армия- : -Реактор
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|Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
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|Уфа- : -ЦСКА
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|Динамо Киев- : -Шахтер
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|Реал- : -Дарушафака
Прогнозы «Советского спорта» на матчи: «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити», «Реал» - «Барселона», «Лион» - «Монако» и «Ростов» - «Спартак».