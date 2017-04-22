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Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
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Хоккей  Финляндия (U-18)1 : 1Россия (U-18)
Футбол  Терек- : -Анжи
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