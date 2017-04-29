Шоу «Теория заговора». Выпуск от 29 апреля
Кто кого «сливает» в «Локомотиве»?
Почему Рыжиков бегает сейчас больше, чем за всю свою футбольную жизнь?
Заговор: кого винит тренер ФК «Оренбург» Евдокимов?
У Степана появились первые доходы от агентской деятельности.
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в шоу «Теория заговора»!
Почему Рыжиков бегает сейчас больше, чем за всю свою футбольную жизнь?
Заговор: кого винит тренер ФК «Оренбург» Евдокимов?
У Степана появились первые доходы от агентской деятельности.
Николай Яременко и Сергей Данилевич - в шоу «Теория заговора»!