Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучшие моменты баскетбольного матча Единой лиги ВТБ УНИКС - «Локомотив-Кубань»

Источник:  «Советский спорт»

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Самым результативным игроком у краснодарской команды стал Тейлор Рочести, который набрал 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс записал на свой счет 16 очков.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.

 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
Лучшие моменты баскетбольного матча между «Астаной» и ЦСКА1Лучшие моменты баскетбольного матча между «Астаной» и ЦСКА
Владимир Юрзинов: У Сологубова пальцев не было на ноге. А он за сборную играл!1Владимир Юрзинов: У Сологубова пальцев не было на ноге. А он за сборную играл!
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 10 мая1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 10 мая
«Химки», разгромив «Енисей», вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ1«Химки», разгромив «Енисей», вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ
«Советский спорт» поздравляет с Днем Победы!1«Советский спорт» поздравляет с Днем Победы!
Шоу «Теория заговора» от 8 мая1Шоу «Теория заговора» от 8 мая
«Советский спорт» поздравляет «Спартак»1«Советский спорт» поздравляет «Спартак»
«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом1«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом
ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»1ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»
Болельщики «Зенита» освистали команду после поражения от «Терека», которое сделало «Спартак» чемпионом1Болельщики «Зенита» освистали команду после поражения от «Терека», которое сделало «Спартак» чемпионом
Юрий Жирков: Мне кажется, «Спартак» - не самая сильная команда по игре1Юрий Жирков: Мне кажется, «Спартак» - не самая сильная команда по игре
Родолфо: «Спартак» с первого тура и до конца играл шикарно1Родолфо: «Спартак» с первого тура и до конца играл шикарно
Игорь Лебеденко: «Спартак» укрепился и стал чемпионом - это заслуженно1Игорь Лебеденко: «Спартак» укрепился и стал чемпионом - это заслуженно
Болельщики освистали «Зенит» после поражения1Болельщики освистали «Зенит» после поражения
Перфоманс фанатов «Зенита» ко Дню Победы1Перфоманс фанатов «Зенита» ко Дню Победы
Шоу «Теория заговора» от 7 мая1Шоу «Теория заговора» от 7 мая
«Химки» выиграли второй матч в серии у «Енисея» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ1«Химки» выиграли второй матч в серии у «Енисея» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
«Зенит» в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ1«Зенит» в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Алексей Жамнов: У шведов большинство игроков было из НХЛ, и в концовке их усталость была заметна1Алексей Жамнов: У шведов большинство игроков было из НХЛ, и в концовке их усталость была заметна
Харийс Витолиньш: Очень удивился нашему тотальному превосходству над шведами1Харийс Витолиньш: Очень удивился нашему тотальному превосходству над шведами
Артем Зуб: Я не должен был дать игроку вылезти и отдать пас1Артем Зуб: Я не должен был дать игроку вылезти и отдать пас