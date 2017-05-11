Лучшие моменты баскетбольного матча Единой лиги ВТБ УНИКС - «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Самым результативным игроком у краснодарской команды стал Тейлор Рочести, который набрал 21 очко. У хозяев Лэтэвиус Уильямс записал на свой счет 16 очков.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.