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Анекдот дня, выпуск №2

Источник:  «Советский спорт»
Сергей Данилевич продолжает листать подшивки «Советского спорта» прежних лет. Иногда на наших страницах публиковались и анекдоты. Сегодня они уже кажутся бородатыми. Ну, а что вы хотите? Нам же скоро 93!
 
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