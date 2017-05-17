Анекдот дня, выпуск №2
Сергей Данилевич продолжает листать подшивки «Советского спорта» прежних лет. Иногда на наших страницах публиковались и анекдоты. Сегодня они уже кажутся бородатыми. Ну, а что вы хотите? Нам же скоро 93!
|Футбол
|Урал1 : 2Локомотив
|Футбол
|Спартак3 : 0Терек
|Футбол
|Анжи1 : 2Ростов
|Футбол
|Зенит1 : 0Краснодар
|Футбол
|Рубин0 : 2ЦСКА
|Футбол
|Шахтер1 : 0Динамо Киев
|Зигемунд4:6, 4:6Халеп
|Свитолина6:4, 7:6Корне
|Павлюченкова7:6, 6:2Севастова
|Дэвис1:6, 1:6Плишкова
|Кербер4:6, 0:6Контавейт