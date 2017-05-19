Олег Знарок: Канадцев бояться?! Что я вам, мальчик 18-летний?!
Обозреватель «Советского спорта» после четвертьфинального матча ЧМХ-2017 Россия – Чехия (3:0) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.
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Обозреватель «Советского спорта» после четвертьфинального матча ЧМХ-2017 Россия – Чехия (3:0) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.