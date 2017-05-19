Артемий Панарин: Партнеры на меня злятся. А Кузя вообще на меня орет!
Форвард сборной России Артемий Панарин забил третий гол в ворота чехов в четвертьфинале ЧМХ-2017 (3:0), а после матча пообщался с журналистами.
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Форвард сборной России Артемий Панарин забил третий гол в ворота чехов в четвертьфинале ЧМХ-2017 (3:0), а после матча пообщался с журналистами.