Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать?
Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Кельне накануне полуфинала ЧМХ-2017 с Канадой взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.
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Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Кельне накануне полуфинала ЧМХ-2017 с Канадой взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.