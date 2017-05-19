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Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Кельне накануне полуфинала ЧМХ-2017 с Канадой взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.

 
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