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Олег Знарок: А нам давали удаления – еще и еще. Удаления неоправданные!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» после матча полуфинального матча ЧМХ-2017 Канада – Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.

 
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