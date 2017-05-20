Олег Знарок: А нам давали удаления – еще и еще. Удаления неоправданные!
Обозреватель «Советского спорта» после матча полуфинального матча ЧМХ-2017 Канада – Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.
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Обозреватель «Советского спорта» после матча полуфинального матча ЧМХ-2017 Канада – Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.