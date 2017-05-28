Шоу «Теория заговора» от 28 мая
Заговор: закат «Спартака» уже близок.
Почему «Зенит» и ЦСКА выбыли из чемпионской гонки?
Степан тоскует по бублику.
Сергей Данилевич - в шоу «Теория заговора».
|Теннис
|Кербер2:6, 0:0Макарова
|Формула-1
|Гран-при Монако. Гонка
|Баскетбол
|ЦСКА- : -Локомотив
|Теннис
|МакХэйл- : -Кузнецова
|Футбол
|Оренбург- : -СКА-Хабаровск
|Футбол
|Арсенал Тула- : -Енисей
|Чирико6:4, 3:6, 2:6Остапенко
|Боузрап3:6, 2:6Квитова
|Бренгл1:6, 6:3, 7:7Гёргес
|Эракович4:3Роджерс
|Цуренко- : -Козлова
|Гарсия-Лопес7:6, 5:4Мюллер
|Копил7:6, 1:6, 1:2Рамос-Винолас
|Каррено-Буста- : -Майер
|Трунгеллити- : -Алис
|Робер- : -Димитров