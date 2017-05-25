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Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»

Главный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.

 
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