Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня
Главный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.
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Главный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.