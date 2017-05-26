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Россия. РФПЛ/ФНЛ. Переходные матчи 2017 Первые матчи
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Оренбург
15:30
Енисей
2 : 1
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Бундеслига 1/Бундеслига 2. Переходные матчи 2017 Первый матч
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Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 25
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Как поле нового стадиона в Петербурге стало грядкой
26 мая 2017, 15:49
Источник:
«Советский спорт»
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