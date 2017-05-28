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ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Теннис
|Кербер2:6, 2:6Макарова
|Формула-1
|Гран-при Монако. Гонка
|Баскетбол
|ЦСКА- : -Локомотив
|Теннис
|МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
|Футбол
|Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
|Футбол
|Арсенал Тула- : -Енисей
|Чирико6:4, 3:6, 2:6Остапенко
|Боузрап3:6, 2:6Квитова
|Бренгл1:6, 6:3, 13:11Гёргес
|Эракович6:7, 4:6Роджерс
|Цуренко2:2Козлова
|Гарсия-Лопес7:6, 6:7, 6:2, 6:2Мюллер
|Копил7:6, 1:6, 4:6, 2:6Рамос-Винолас
|Даниэль6:4, 6:4, 6:4Янович
|Робер2:6, 3:6, 4:6Димитров
|Карлович7:6, 6:5Тситсипас