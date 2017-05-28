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Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
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