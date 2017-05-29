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ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Теннис
|Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
|Теннис
|Кравчук6:3, 6:4, 7:6Дельбонис
|Теннис
|Павлюченкова6:1, 1:0Тиг
|Возняцки6:4, 3:6, 6:2Фурлис
|Мугуруса6:2, 6:4Скьявоне
|Джорджес3:6, 0:6Путинцева
|Янкович2:6, 5:7Хогенкамп
|Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
|Томлянович6:4, 1:6, 1:6Бертенс
|Ковинич5:7, 6:7Конюх
|Брэйди6:3, 3:6, 3:4Младенович
|Стосур7:5, 6:1Кукова
|Павлюченкова6:1, 1:0Тиг
|Раонич6:3, 6:4, 6:2Дарсис
|Бедене6:4, 6:0, 3:6, 6:1Харрисон
|Симон6:1, 2:6, 4:6, 1:6Басилашвили
|Лу3:6, 4:6, 6:7Стаховский
|Сугита3:6, 3:6, 7:6, 7:6, 3:6Джонсон
|Гранольерс3:6, 4:6, 2:6Джокович
|Дутра Силва4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 6:2Южный
|Матьё2:6, 2:6, 2:6Гоффен
|Хиральдо6:4, 1:6, 2:6, 2:6Сеппи
|Лопес6:4, 7:6, 3:2Фратанджело