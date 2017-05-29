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Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 6:4, 7:6Дельбонис
Теннис  Павлюченкова6:1, 1:0Тиг
Теннис  Дутра Силва4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 6:2Южный
Теннис  Габашвили7:6, 6:2, 2:1Бургос
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
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