Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поговорил с журналистами после открытой тренировки. Подробнее
|Футбол
|Кайрат3 : 0Астана
|Баскетбол
|Локомотив- : -ЦСКА
|Макарова2:6, 2:6Цуренко
|Стосур6:2, 7:6Флипкенс
|Ларссон3:6, 6:1, 3:6Путинцева
|Бюйюкакчай6:7, 4:6Роджерс
|Беллис6:3, 7:6Бертенс
|Тим7:5, 6:1, 6:3Болелли
|Стаховский2:6, 4:6, 6:3, 3:6Гоффен
|Наполитано3:6, 5:7, 2:6Шварцман
|Басилашвили7:6, 7:6, 7:6Троицки
|Трунгеллити5:7, 4:6, 5:7Гарсия-Лопес
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поговорил с журналистами после открытой тренировки. Подробнее