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Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поговорил с журналистами после открытой тренировки. Подробнее

 
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