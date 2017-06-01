ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в третьем матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась победой армейской команды со счетом 74:66. Самым результативным в составе победителей стал сербский защитник Милош Теодосич, набравший 16 очков. У хозяев 18 очков набросал американский форвард Марди Коллинс.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Московский клуб вышел в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» - «Химки». После трех матчей в той серии впереди клуб из Санкт-Петербурга – 2-1.



