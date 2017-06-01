Олег Митволь в гостях у «Советского спорта»
Лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.
|Хоккей
|Питтсбург4 : 1Нэшвилл
|Теннис
|Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
|Теннис
|Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
|Теннис
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Теннис
|Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
|Баскетбол
|Химки- : -Зенит
|Свитолина3:6, 6:3, 6:2Пиронкова
|Касаткина7:6, 6:4Вондроусова
|ван Уйтванк7:6, 2:6, 3:6Радванска
|Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
|Паке5:7, 4:6Гарсия
|Изнер6:3, 7:6, 7:6Лоренци
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
|Вавринка6:4, 7:6, 7:5Долгополов
|Маррэй6:7, 6:2, 6:2, 6:6Клижан
Лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.