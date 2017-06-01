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Олег Митволь в гостях у «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»

Лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.



 
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