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Александр Шендерюк-Жидков в гостях у «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»

Врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков в гостях у «Советского спорта».

 
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