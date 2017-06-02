Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта»
Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта».
|Теннис
|Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
|Теннис
|Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
|Теннис
|Чжан6:7, 6:4, 3:5Кузнецова
|Теннис
|Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
|Теннис
|Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6Джокович
|Волейбол
|Россия2 : 0Аргентина
Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта».