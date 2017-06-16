Пеле: На чемпионате мира не сыграю - у меня была операция на бедре
Источник: «Советский спорт»
Бразилец
Пеле надеется, что в финале чемпионата
мира по футболу 2018 года сыграют сборные
Бразилии и России.
«Надеюсь, что в финале чемпионата мира сыграют Бразилия и Россия и что я побываю на этом матче», - сказал Пеле.
«Не многие знают, но недавно я сделал операцию, поэтому не могу сыграть на чемпионате мира в России», - пошутил трехкратный чемпион мира, отметив, что в последний раз был в России 15 лет назад.