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Пеле: На чемпионате мира не сыграю - у меня была операция на бедре

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»

Бразилец Пеле надеется, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бразилии и России.

«Надеюсь, что в финале чемпионата мира сыграют Бразилия и Россия и что я побываю на этом матче», - сказал Пеле.

«Не многие знают, но недавно я сделал операцию, поэтому не могу сыграть на чемпионате мира в России», - пошутил трехкратный чемпион мира, отметив, что в последний раз был в России 15 лет назад.



 
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