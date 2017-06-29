Шоу «Теория заговора» от 29 июня
Источник: «Советский спорт»
Мелкобриты должны быть отлучены от футбола.
Зенит сорит деньгами.
Чаушьян стал стилистом.
Сергей Данилевич и Николай Яременко – в шоу «Теория заговора».
|Футбол
|Кайрат- : -Атлантас
|Футбол
|Германия- : -Мексика
|Футбол
|Динамо Минск- : -Рунавик
|Футбол
|Црвена Звезда- : -Флориана
|Ширак- : -Горица
|Кайрат- : -Атлантас
|Партизани- : -Ботев
|Тренчин- : -Торпедо Кутаиси
|Динамо Минск- : -Рунавик
|Заря Бельцы- : -Сараево
|Зиря- : -Дифферданж
|АЕК Ларнака- : -Линкольн
|Фола- : -Милсами
|Бала Таун- : -Вадуц
|Мидтьюлланд- : -Дерри Сити
|Норрчёпинг- : -Приштина
|Црвена Звезда- : -Флориана
|Домжале- : -Флора
|Широки Бриег- : -Ордабасы