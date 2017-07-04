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Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 8:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
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