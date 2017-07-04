Давид Рунблад: Олег Знарок? Кто это? А, тренер
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
|Теннис
|Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
|Теннис
|Касаткина- : -Чженг
|Теннис
|Макарова- : -ван Уйтванк
|Теннис
|Родионова3:6, 7:6, 8:7Павлюченкова
|Футбол
|Зенит- : -Аустрия
|Теннис
|Жабер- : -Кузнецова
|Бертенс6:7, 5:7Кырстя
|Никулеску4:6, 1:6Рыбарикова
|Мария6:3, 2:2Потапова
|Кербер6:4, 1:1Фалькони
|Голубич4:3Чжан
|Плишкова- : -Родина
|Риск- : -Стивенс
|Доден- : -Шафаржова
|Макарова- : -ван Уйтванк
|Младенович- : -Парментье
|Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
|Зверев6:4, 6:3, 6:4Томич
|Гаске3:6, 4:6, 7:5, 1:0Феррер
|Эдмунд4:6, 6:3, 6:2, 6:1Уорд
|Гулбис6:1, 6:1, 6:2Бургос
|Багнис6:4, 4:6, 6:7, 1:1Албот
|Томпсон4:6, 3:1Рамос-Винолас
|Монфис6:3, 1:1Брандс
|Клижан- : -Джокович
|Хаазе- : -Тиафо