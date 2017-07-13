WBO: Хорн действительно победил Пакьяо
WBO провела независимую судейскую экспертизу боя между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном, который завершился победой австралийца единогласным решением судей. Экспертиза подтвердила судейский вердикт.
|Иртыш- : -Црвена Звезда
|Маккаби Тель-Авив- : -Рейкьявик
|Ружомберок- : -Бранн
|Нымме Калью- : -Видеотон
|Брондбю- : -ВПС
|Аполлон- : -Заря Бельцы
|Габала- : -Ягеллония
|Эстерсунд- : -Галатасарай
|Валлетта- : -Утрехт
|Бейтар- : -Ботев
|Слован- : -Люнгбю
|Хайдук Сплит- : -Левски
|Абердин- : -Широки Бриег
|Корк Сити- : -АЕК Ларнака
|Паниониос- : -Горица