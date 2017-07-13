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WBO: Хорн действительно победил Пакьяо

Владислав Усачев, Дмитрий Фроттер
Источник:  «Советский спорт»
WBO провела независимую судейскую экспертизу боя между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном, который завершился победой австралийца единогласным решением судей. Экспертиза подтвердила судейский вердикт.
Теги:  WBO
 
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