Шелковый путь. Как гонщиков встречают на финише

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Лига Европы 2017/2018. Квалификация / Второй раунд Первые матчи
17:00
Иртыш
1 : 1
Црвена Звезда
18:00
Маккаби Тель-Авив
3 : 1
Рейкьявик
19:00
Ружомберок
0 : 1
Бранн
19:15
Нымме Калью
0 : 3
Видеотон
19:30
Брондбю
2 : 0
ВПС
17:45
Кайрат
1 : 1
Скендербеу
19:00
Работнички
1 : 1
Динамо Минск
19:00
Шкендия
3 : 1
ХИК
19:30
Альтах
1 : 1
Динамо Брест
19:45
Лиепая
0 : 2
Судува
20:00
Аполлон
3 : 0
Заря Бельцы
20:00
Габала
1 : 1
Ягеллония
20:00
Эстерсунд
2 : 0
Галатасарай
20:30
Валлетта
0 : 0
Утрехт
21:00
Бейтар
1 : 1
Ботев
20:00
Вадуц
0 : 1
Одд
20:00
Хеугесунн
3 : 2
Лех
20:30
Астра
3 : 1
Зиря
20:45
Прогресс
0 : 1
АЕЛ
21:00
Норрчёпинг
2 : 1
Тракай
21:15
Слован
0 : 1
Люнгбю
21:30
Хайдук Сплит
1 : 0
Левски
21:45
Абердин
1 : 1
Широки Бриег
21:45
Корк Сити
0 : 1
АЕК Ларнака
22:00
Паниониос
2 : 0
Горица
21:30
Тренчин
1 : 1
Бней Иегуда
21:30
Штурм
0 : 1
Младость Подгорица
21:45
Железничар
0 : 0
АИК
21:45
Осиек
2 : 0
Люцерн
22:00
Ференцварош
2 : 4
Мидтьюлланд
22:00
Шэмрок Роверс
2 : 3
Млада Болеслав
23:00
Валюр
1 : 2
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Wimbledon 2017 / Женщины 1/2 финала
15:00
Мугуруса
6:1, 6:1
Рыбарикова
16:30
Уильямс
6:4, 6:2
Конта
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Суперкубок России 2017 Финал
21:30
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Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 1
11:00
Тосно (мол)
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Уфа (мол)
19:00
Анжи (мол)
- : -
ЦСКА (мол)
14:30
Урал (мол)
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Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Второй раунд Первые матчи
19:00
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15:00
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0:0
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11:00
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- : -
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16:00
Олимпиец
- : -
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17:00
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- : -
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18:00
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Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 1
08:00
СКА-Хабаровск (мол)
- : -
Зенит (мол)
14:00
Ахмат (мол)
- : -
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Шелковый путь. Как гонщиков встречают на финише
13 июля 2017, 17:07
Источник:
«Советский спорт»
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