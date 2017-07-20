300 обложек одного года
Источник: «Советский спорт»
Сделали подборку из 300 обложек одного года газеты «Советский спорт»
|Водное поло
|Россия15 : 6Казахстан
|Футбол
|Динамо Брест0 : 3Альтах
|Футбол
|Голландия- : -Дания
|Футбол
|Динамо Минск3 : 0Работнички
|Футбол
|Црвена Звезда- : -Иртыш
|Футбол
|Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
|Бней Иегуда1 : 0Тренчин
|Заря Бельцы1 : 1Аполлон
|Левски0 : 0Хайдук Сплит
|Одд0 : 0Вадуц
|Галатасарай0 : 0Эстерсунд
|Фола2 : 0Интер Баку
|АЕЛ0 : 0Прогресс
|Скендербеу0 : 0Кайрат
|Младость Подгорица- : -Штурм
|Ягеллония- : -Габала